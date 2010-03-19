Милиционер, похищенный в Донецке, находится в изоляторе

Участковый милиционер Киевского района г. Донецка Алексей БОЙКО, похищенный вчера неизвестными мужчинами в камуфляжной форме, находится в изоляторе временного содержания (ИВС), заявляет его адвокат Василий ГОЙ.

Как подчеркнул адвокат корреспонденту УНИАН, «это задержание абсолютно незаконное».

По словам В. ГОЯ, он узнал о том, что его клиент был помещен в ИВС от работника милиции, который задерживал А. БОЙКО и составлял протокол о задержании. «Об этом факте мне сообщили после того, как БОЙКО уже привезли в ИВС», - сказал адвокат.

И объяснил, что причиной для задержания стало постановление суда об изменении меры пресечения к его подзащитному.

«БОЙКО задержали по постановлению судьи Киевского районного суда г. Донецка Виктора ПОПРЕВИЧА по уголовному делу о событиях 2005 года на Привокзальной площади», - рассказал В.ГОЙ, напомнив, что тогда за выявление на рынке наркоторговцев, участковый милиционер был обвинен в превышении полномочий и до сих пор проходит по этому уголовному делу, пять лет находясь на подписке о невыезде. На последнем заседании суда по этому делу, которое проходило 18 февраля 2010 года, судья В. ПОПРЕВИЧ изменил меру пресечения на содержание А. БОЙКО под стражей.

Основанием для изменения меры пресечения значится неявка в суд по неуважительной причине, хотя, по словам адвоката, А. БОЙКО с 17 февраля по 12 марта находился на стационарном лечении в кардиологическом отделении горбольницы №1. Он отметил, что удивлен тем фактом, что о постановлении суда от 18 февраля и об изменении меры пресечения никто никого не уведомил.

«С 18 февраля нам до сих пор не было известно о том, что вынесено такое постановление, о том, что оно существует – об изменении меры пресечения. Целый месяц ничего не делали, не искали его. В конце концов, правоохранители знали, что у него есть адвокат, но ко мне никто не обращался... что у него есть жена, которая знала, где он, но к ней никто не обращался... И вдруг его задерживают сегодня, когда он собрался ехать на прием к врачу, так как с 13 марта находится на амбулаторном лечении на дому».

Адвокат уверен в том, что сегодняшнее задержание А. БОЙКО незаконно, как незаконны и те обвинения, которые выдвигает прокуратура его подзащитному.

«Я буду ставить вопрос о привлечении судьи, прокуроров в процессе, прокуроров района и других некоторых работников правоохранительных органов к уголовной ответственности за привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности», - заключил адвокат.

Как сообщал УНИАН, утром 18 марта в Киевском районе Донецка неизвестные в камуфляжной форме похитили участкового милиционера Алексея БОЙКО во дворе его дома на глазах жены и малолетней дочери. По словам жены, похитителей было несколько, они подъехали на белом микроавтобусе без номеров, не дали возможности говорить, не дали закрыть гараж и насильно увезли.

Председатель Донецкой областной организации Комитета защиты прав человека Евгения РАТНИКОВА и член этой облорганизации Мария ОЛЕЙНИК считают, что цель похищения - не ограбление, а угроза жизни и здоровью гражданина А.БОЙКО и возможное провокационное подбрасывание запрещенных средств (оружия, наркотиков и т.п.).