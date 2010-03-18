В Донецке похитили участкового милиционера

Сегодня в Киевском районе Донецка неизвестные мужчины в камуфляжной форме похитили участкового милиционера Алексея БОЙКО, 1971 г.р.

Об этом сообщили УНИАН председатель Донецкой областной организации Комитета защиты прав человека Евгения РАТНИКОВА и член этой облорганизации Мария ОЛЕЙНИК.

По их словам, А.БОЙКО был похищен сегодня в 8.40 во дворе своего дома у гаража на глазах жены Светланы и малолетней дочери. По словам жены, похитителей было несколько, они подъехали к гаражу на белом микроавтобусе без номеров. Эти мужчины не дали возможности переговорить жене с А.БОЙКО. Милиционер не успел закрыть гараж и насильно был вывезен в неизвестном направлении. Гараж остается открытым, потому что ключи от него находились у А.БОЙКО.

Е.РАТНИКОВА и М.ОЛЕЙНИК считают, что цель похищения - не ограбление, а угроза жизни и здоровью гражданина А.БОЙКО и возможное провокационное подбрасывание запрещенных средств (оружия, наркотиков и т.п.).

От имени Донецкой облорганизации Комитета защиты прав человека они уже обратились к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ и генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО с просьбой «немедленно принять меры», потому что уверены, что над А.БОЙКО началась «жестокая физическая рас права».

Е.РАТНИКОВА и М.ОЛЕЙНИК связывают данное похищение с событиями, происходившими в Донецке в августе 2005 года. Тогда А.БОЙКО как участковый милиционер вместе с коллегами принимал участие в проведении проверки на Привокзальной площади Донецка с целью выявления торговли наркотическими средствами. Неожиданно в работу милиции вмешался мужчина, назвавшийся хозяиномрынка. Как выяснилось, это был один из депутатов Донецкого городского совета. Он фактически сорвал проверку: призывал граждан к неповиновению, физически воспрепятствовал ее проведению. Но, как ни странно, уголовное дело возбудили не в отношении него, а отношении А.БОЙКО, который был обвинен в превышении полномочий, отметили правозащитницы.

Комментируя эти события корреспонденту УНИАН, адвокат Василий ГОЙ, который защищал А.БОЙКО, подчеркнул, что проверка на Привокзальной площади проводилась тогда на основании закона об оперативно-розыскной деятельности, закона о милиции, на основании Уголовно-процессуального и Уголовного кодексов и Конституции Украины. В чем состоит превышение полномочий, сейчас не может сказать никто, даже следователь, направивший дело в суд, отметил адвокат.

По мнению В.ГОЙЯ, «участковому милиционеру нельзя поставить в вину тот факт, что он был назначен на эту должность, но для прокуратуры, видимо, ничего не значит такая очевидность. Между тем, уже в течении пяти лет в отношении А.БОЙКО действует мера пресечения - подписка о невыезде. Уголовное дело несколько раз возвращалось прокурору Киевского района г. Донецка для проведения дополнительного досудебного следствия».

Видя, что данное криминальное дело «рассыпается», в январе уже нынешнего года прокуратура возбудила следующее уголовное дело в отношении А.БОЙКО, заявил В.ГОЙ. По его словам, в соответствии с постановлением о возбуждении уголовного дела теперь А.БОЙКО обвинили в подстрекательстве санитарного врача районной СЭС (задержанного при получении взятки в июне месяце 2009 года) к даче взятки работникам прокуратуры Киевского района Донецка, с целью последующего их изобличения и дискредитации. Но адвокат подчеркнул, что в Уголовном кодексе нет такого преступления, как подстрекательство к даче взятки с целью разоблачения взяткополучателя.