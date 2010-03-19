Задолженность по зарплате работникам ЖКХ превысила 120 млн. грн.

Задолженность по заработной плате работникам жилищно-коммунального хозяйства Украины превысила 120 млн. грн.

Такие данные озвучил председатель центрального комитета Профсоюза работников жилищно-коммунального хозяйства, местной промышленности, бытового обслуживания населения Украины Алексей РОМАНЮК в ходе заседания дискуссионного клуба «Экспертное мнение» в УНИАН.

По его словам, сумма задолженности - это официальные данные, а неофициально задолженность достигает около 200 млн. грн. К тому же проблему невыплат усугубляет отсутствие утвержденного Государственного бюджета.

В то же время, в 2008 году задолженность по заработной плате работникам ЖКХ находилась на уровне 3 млн. грн., отметил он.

А.РОМАНЮК также сообщил, что намерен провести встречу с министром по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Александром ПОПОВЫМ, на которой будет настаивать, чтобы отрасль ЖКХ была признана приоритетной, в том числе в вопросах бюджетного финансирования.