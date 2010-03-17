Отборочный тур участников Евровидения от Украины начнут завтра

Отборочный тур украинских участников песенного конкурса «Евровидения», который пройдет в мае этого года в Норвегии, состоится 18-20 марта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам один из организаторов участия Украины в конкурсе Валид АРФУШ.

По его словам, по согласованию с главой оргкомитета по вопросам участия Украины в «Евровидении» Анной ГЕРМАН было принято решение о повторном проведении отборочного тура.

В связи с отсутствием финансирования у Национальной телекомпании Украины на проведение отборочного тура организаторы обратились к руководству «Нового канала» и студии «Савик Шустер» с просьбой о помощи в организации отборочного тура.

Первый этап отборочного тура пройдет 18 марта, в 10.00 в студии «Савик Шустер». В первом этапе смогут принять участие все желающие при условии выполнения условий, которые выдвигаются к участникам конкурса «Евровидение». По итогам первого этапа будет отобрано 20 финалистов.

Результаты первого этапа будут объявлены в пятницу в 23.00 в эфире программы «Шустер Life». После этого начнется SMS-голосование за финалистов первого этапа отборочного тура.

В субботу вечером во время гала-концерта, который будет транслироваться в прямом эфире рядом украинских телеканалов, будет объявлен победитель отборочного тура, который и станет участником конкурса в Норвегии.

21 марта Национальная телекомпания Украины должна предоставить все необходимые документы об участии украинского представителя на «Евровидении» в оргкомитет конкурса в Осло.

В свою очередь, министр культуры Украины Михаил КУЛИНЯК сообщил, что певец Василий ЛАЗАРОВИЧ согласился принять участие в новом отборочном туре.

Кроме того, В.АРФУШ отметил, что сейчас согласовывается формат определения победителя отборочного тура. Он выразил надежду, что победителя определят как зрители с помощью SMS-голосования, так и жюри.

Предварительно в состав жюри войдут новый президент Национальной телекомпании Украины Егор БЕНКЕНДОРФ, продюсер Игорь ЛИХУТА, министр культуры М.КУЛИНЯК, В.АРФУШ, а также представители музыкальных телеканалов МTV, OTV и «Нового канала».

Уже более 50 человек заявили о своем намерении принять участие в отборочном туре.

Кроме того, президент НТКУ Е.БЕНКЕНДОРФ сообщил, что трансляция «Евровидения-2010» будет осуществляться только Первым национальным, а отборочный тур будет транслироваться несколькими украинскими телеканалами.