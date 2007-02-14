Чернобыльцам поможет теннисистка Шарапова

Теннисистка Мария ШАРАПОВА в качестве посла доброй воли Программы развития ООН планирует оказывать помощь пострадавшим от катастрофы на Чернобыльской АЭС и содействовать восстановлению территорий, пострадавших от аварии.

Как сообщили УНИАН в центре новостей ООН, сегодня в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на пресс-конференции заместитель главы ПРООН Ад МЕЛКЕРТ представит М.ШАРАПОВУ в качестве Посла доброй воли Программы развития ООН.

Программа развития ООН (ПРООН) была основана более 40 лет назад, в 1965 году. Она является самым большим в мире многосторонним источником предоставления помощи, направленной на устойчивое развитие. ПРООН координирует деятельность по развитию на национальном уровне всех представительств Организации в стране пребывания.

Как сообщается в биографии теннисистки, после взрыва на Чернобыльской АЭС ее семья вынуждена была переехать из Беларуси в Сибирь.

В прошлом году М.ШАРАПОВА создала благотворительный фонд, средства из которого идут на нужды жителей районов, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Фонд оказывает финансовую поддержку в осуществлении ряда проектов на территории России, Беларуси и Украины.