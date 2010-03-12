Янукович снял черкасского губернатора
Очень обиделся за Шевченко
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ уволил Александра ЧЕРЕВКО с должности председателя Черкасской областной государственной администрации.
Об этом говорится в указе № 348/2010, обнародованном на сайте Президента.
По словам заместителя главы Администрации президента Анны ГЕРМАН, которые приводит "Украинская правда", такое решение В.ЯНУКОВИЧ принял из-за «крайне неудовлетворительного состояния дел в Черкасской области и, в частности, в Шевченковском национальном заповеднике в Каневе».
"Халатность, безответственность и безразличие по отношению к национальной святыне, которой является мемориал Кобзаря, поразило президента", - сказала А.ГЕРМАН.
Как сообщалось, Президент посетил Шевченковский национальный заповедник в Каневе 9 марта, в день рождения Тараса Шевченко. Он отметил неудовлетворительное состояние комплекса, в частности, затягивание ремонтных работ.