Янукович снял черкасского губернатора

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ уволил Александра ЧЕРЕВКО с должности председателя Черкасской областной государственной администрации.

Об этом говорится в указе № 348/2010, обнародованном на сайте Президента.

По словам заместителя главы Администрации президента Анны ГЕРМАН, которые приводит "Украинская правда", такое решение В.ЯНУКОВИЧ принял из-за «крайне неудовлетворительного состояния дел в Черкасской области и, в частности, в Шевченковском национальном заповеднике в Каневе».

"Халатность, безответственность и безразличие по отношению к национальной святыне, которой является мемориал Кобзаря, поразило президента", - сказала А.ГЕРМАН.

Как сообщалось, Президент посетил Шевченковский национальный заповедник в Каневе 9 марта, в день рождения Тараса Шевченко. Он отметил неудовлетворительное состояние комплекса, в частности, затягивание ремонтных работ.