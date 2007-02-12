Китай желает сделать юань конвертируемым
22:04, 12 февраля 2007Общество
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Об этом сообщил министр финансов России
Китай ставит цель сделать национальную валюту - юань - конвертируемой, сообщил журналистам министр финансов РФ Алексей Кудрин.
По его словам, об этом шла речь на минувшей неделе в ходе обсуждений вне основной повестки встречи Большой семёрки).
"Для меня было интересным узнать, что при создании безопасного внутреннего рынка ценных бумаг Китай ставит перед собой цель конвертируемости юаня", - сказал министр.
По его словам, эта цель будет достигнута после того, "как они (КНР) будут полностью уверены в своем рынке" ценных бумаг.
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