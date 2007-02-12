Китай желает сделать юань конвертируемым

Китай ставит цель сделать национальную валюту - юань - конвертируемой, сообщил журналистам министр финансов РФ Алексей Кудрин.

По его словам, об этом шла речь на минувшей неделе в ходе обсуждений вне основной повестки встречи Большой семёрки).

"Для меня было интересным узнать, что при создании безопасного внутреннего рынка ценных бумаг Китай ставит перед собой цель конвертируемости юаня", - сказал министр.

По его словам, эта цель будет достигнута после того, "как они (КНР) будут полностью уверены в своем рынке" ценных бумаг.

РИА "Новости"