Весна не спешит: завтра - снег и мороз

В субботу в Украине будет снежно, температура будет колебаться от 12° мороза до 3° тепла.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 13 марта в Украине будет облачно. В западных областях будет идти снег и мокрый снег, местами налипание мокрого снега; на остальной территории - небольшой снег, на крайнем юге - с дождем. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с, в Крыму днем отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью - 3-8° мороза, днем - от 2° мороза до 3° тепла; в южной части ночью - около 0°, днем - 1-6° тепла; на юге Крыма ночью - 3-5° тепла, днем - 5-7°; на высокогорье Карпат ночью - 7-12° мороза, днем - 3-8° мороза.

В Киевской области облачно. Небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью - 3-8° мороза, днем - от 2° мороза до 3° тепла.

В Киеве облачно. Небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью - 3-5° мороза, днем - около 0°.