Ющенко обещает меньше прессовать инвесторов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечает улучшение в Украине инвестиционного климата, чему способствуют достижения во внешнеэкономической и политической сферах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом он сказал во время встречи с председателем правления инвестиционной группы «Ренессанс Капитал» Стивеном ДЖЕННИНГСОМ.

По словам В.ЮЩЕНКО, подтверждением этому является рост иностранных инвестиций и решение Организации экономического сотрудничества и развития о переводе Украины с 6-й в 5-ю группу экспортных кредитных рисков.

В 2007 году Украина продлит начатые реформы, отметил Президент. Среди приоритетов власти: создание эффективной системы институционного обеспечения деятельности инвесторов, оказание государственной поддержки инвестиционным проектам в высокотехнологичных сферах деятельности, повышения эффективности режимов стимулирования инвестиционной деятельности (концессий, соглашений о распределении продукции, технопарков, специальных экономических зон), снижение регуляторного давления на инвесторов.

В.ЮЩЕНКО также выразил надежду, что Третья Международная конференция инвесторов, которая сегодня начала свою работу, будет способствовать обмену мнениями между властью и инвесторами.

*** «Ренессанс Капитал» – ведущая независимая инвестиционная группа, которая работает на финансовых рынках стран СНГ. Со времени своего основания в 1995 году Группа привлекла для своих клиентов инвестиций на сумму свыше 15 млрд. долларов США.

«Ренессанс Капитал» – это часть «Ренессанс Групп», независимой группы финансовых и инвестиционных компаний, специализирующихся на перспективных развивающихся рынках. К группе принадлежат компании, занимающиеся инвестиционно-банковской деятельностью и предоставляющие услуги по управлению активами, прямыми инвестициями и потребительскому кредитованию.