В прошлом году прибыль Нафтогаза упала на 80%

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" в соответствии с бухгалтерской отчетностью в 2009 году сократила чистую прибыль на 79,5%, по сравнению с 2008 годом, до 2,3 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что для корректного сравнения показателей разных лет нужно исключить влияние изменения курса национальной валюты и результаты от операций по начислению и списанию штрафных санкций. Как следствие, откорректированная чистая прибыль НАК «Нафтогаз Украины» за 2009 год составит 4,0 млрд. грн., за 2008 год – 5,4 млрд. грн., за 2007 год откорректирован чистый убыток – 0,6 млрд. грн.

Также в сообщении сказано, что доход от реализации товаров, работ и услуг НАК «Нафтогаз Украины» за 2009 год составил 87,4 млрд. грн., что на 34% больше дохода от реализации, полученного в 2008 году (61,6 млрд. грн.), и в 3,3 раза больше, чем доход, полученный в 2007 году (26,2 млрд. грн.).

Увеличение дохода от реализации на протяжении двух последних лет объясняется следующими факторами:

- увеличением дохода от реализации природного газа за счет возвращения к НАК «Нафтогаз Украины» с марта 2008 года рынка промышленных потребителей;

- увеличением дохода от предоставления услуг по транспортировке природного газа, что стало следствием повышения с 1 января 2008 года ставки оплаты за услуги по транзиту природного газа по территории Украины с 1,6 до 1,7 долл. за 1000 куб. м на каждые 100 км расстояния.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.