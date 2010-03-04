Курс доллара в обменниках Киева

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,98 грн./долл., продают – по 8,01 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился по сравнению с 3 марта, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,94-7,99 грн./долл., по продаже – в пределах 8,01-8,02 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках повысился на 0,4% по сравнению с 3 марта и сегодня составляет 10,82/10,96 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,70-10,89 грн./евро, по продаже – в пределах 10,92-11,05 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках по сравнению с 3 марта немного повысился и составляет в среднем 0,2618/0,2687 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2450-0,2660 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2670-0,2700 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,97 грн./долл., продажи – 8,01 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,94-7,99 грн./долл., по продаже – в пределах 8,01-8,02 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева повысился на 0,3% по сравнению с 3 марта и сегодня составляет 10,84/10,95 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,70-10,89 грн./евро, по продаже – в пределах 10,92-10,97 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках столицы по сравнению с 3 марта сегодня немного повысился – 0,2611/0,2685 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2450-0,2660 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2670-0,2700 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,95/8,02 грн., евро – 10,70/10,92 грн., рубль – 0,2200/0,2700 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,96/8,02 грн., евро – 10,75/11,05 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,95/8,01 грн., евро – 10,77/11,02 грн., рубль – 0,2630/0,2700 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 4 марта, составляет: гривни к доллару США – 7,984, к евро – 10,890974, к российскому рублю – 0,26779.