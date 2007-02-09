У Жердицкого украли 20 картин на $1,5 миллиона

Виктор Жердицкий, известный банкир, который вернулся из немецкой тюрьмы, разыскивает своих Пикассо и Фаберже.

Жердицкий утверждает, что в целом собрание картин - бывшая картинная галерея Градобанка (950 картин) оценивается в семь миллионов долларов. Жердицкий рассказал, что когда в банке начались проблемы, к ним начали приходить кредиторы с судебными решениями наподобие «в счет погашения - передать картину Жуковского или Малевича». Чтобы предотвратить разворовывание галереи во время ликвидации Градобанка, акционеры банка, под чисто символический кредит в пять миллионов гривен, заложили в Национальном банке галерею, которая стоит в шесть-семь раз дороже. Жердицкий говорит, что это было сделано специально. Три года тому назад в Нацбанке прошла инвентаризация - все картины на месте.

Еще одна часть галереи - семьдесят две картины решением Верховной Рады прошлого созыва были переданы Национальному художественному музею. По словам Жердицкого, это была абсолютно бандитская акция. Эти картины сохранялись в банке «Велес» (в прошлом одна из структур Жердицкого. - Авт.), и в момент передачи из «Велеса» двадцать картин общей стоимостью более чем полтора миллиона долларов пропали. Именно их решил разыскать Виктор Жердицкий.

Татьяна Монтян, адвокат Виктора Жердицкого по делу исчезнувших картин говорит: “Все, что происходит, отвечает нашей традиции мародерства. Человека бросили за решетку, в чужой стране, собственность растащили все, кто мог, надеясь, что человек никогда не вернется, процедура ликвидации будет тянуться вечно”.

“Мы обжалуем решение Верховной Рады, - добавила адвокат, - которая абсолютным большинством голосов принимает закон о том, чтобы считать картины Градобанка госсобственностью. И это невзирая на то, что картины входят в ликвидационную массу, которая не может быть отчуждена до завершения процедуры санации или ликвидации. Никого это не интересует. Мы уже обратились к Европейскому Союзу и широко будем извещать общественность, что мародерство у нас стало государственной политикой”.

Интервью Виктора Жердицкого УНИАН читайте тут