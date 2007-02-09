Бродский призвал киевлян к компромиссу с Черновецким

Депутат Киевского городского совета Михаил БРОДСКИЙ призывает киевлян платить по новым коммунальным тарифам, утвержденным на заседании сессии Киевсовета 8 февраля 2007 года.

Об этом он заявил вчера в эфире телеканала «Интер».

«Я считаю, что платить надо по тем тарифам, которые проголосовал Киевсовет. В этом интерес всего города. С сегодняшнего дня у нас компромисс, и я считаю, что с сегодняшнего дня киевляне должны платить это двухразовое повышение», - сказал М.БРОДСКИЙ.

Как сообщалось, 8 февраля Киевский городской совет установил коэффициент повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги с декабря 1,8-2 вместо установленного ранее 3,4.

Вместе с тем Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что решение Киевсовета о повышении тарифов с 1 декабря 2006 года только в 2 раза отсрочит проведение реформирования жилищно-коммунального хозяйства в столице.

Между тем заместитель Киевского городского председателя – секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ заявил, что снижение коммунальных тарифов в столице стало возможным благодаря тому, что были найдены дополнительные источники поступлений в городской бюджет.