Как не допустить занесения африканской чумы с территории РФ?

В Донецкой области проводятся мероприятия с целью недопущения занесения африканской чумы свиней с территории России.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации. Согласно сообщению, сегодня заместитель губернатора Ким БЕРЕСТОВОЙ провел заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Донецкой облгосадминистрации по вопросу «Усиление мероприятий по профилактике занесения возбудителя африканской чумы свиней на территории Донецкой области».

В ОГА подчеркнули, что в связи с официальным сообщением Международного противоэпизоотического бюро о регистрации заболевания свиней африканской чумой на свинофермах в Краснодарском крае (ООО «КФГ Макаренко» Крыловского района), а также в Ростовской области (в Красносулинском районе г. Гуково) Российской Федерации, существует большая опасность занесения возбудителя африканской чумы свиней на территорию Донецкой области.

На заседании комиссии отмечалось, что к борьбе с распространением инфекции на территории Российской Федерации привлечены специалисты всех заинтересованных министерств и ведомств, осуществляется комплекс мероприятий, которые направлены на прекращение распространения африканской чумы, работают правительственные комиссии относительно предотвращения распространения инфекции.

Вместе с этим, по данными Россельхознадзора, профилактические мероприятия, которые проводятся на территории Крыловского района Краснодарского края и Красносулинского района, г. Гуково Ростовской области, пока что не дают ожидаемого результата из-за того, что население игнорирует требования санитарных норм.

Поэтому, по мнению специалистов, существует реальная угроза занесения и распространения вируса из южных районов РФ на территорию Украины, подчеркнули в облгосадминистрации.

С целью повышения эффективности проведенных профилактических мероприятий Государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия при облгосадминистрации решила: немедленно активизировать проведение массовой разъяснительной работы среди населения и владельцев свинохозяйств; усилить государственный ветеринарно-санитарный контроль и надзор за перемещением свиней и обеспечить деятельность свинохозяйств всех форм собственности в «закрытом режиме».

Кроме того, комиссия ОГА вынесла решение держать на постоянном контроле выполнение свинохозяйствами ветеринарно-санитарных мероприятий по недопущению занесения вируса африканской чумы свиней, а также активизировать работу мобильных групп по изъятию из обращения некачественной и опасной продукции.