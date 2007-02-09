Суд отменил уголовное дело против брата Балоги

Сегодня Шевченковский суд г. Киева своим решением отменил постановление о возбудждении уголовного дела о причастности к контрабанде автомобилей в отношении Павла БАЛОГИ - брата председателя Секретариата Президента Виктора БАЛОГИ.

Як передает корреспондент УНИАН, таким образом суд удовлетворил ходатайство адвоката П.БАЛОГИ, котрый просил признать постановление о возбуждении уголовного дела незаконным и отменить его.

В то же время, сторона обвинения не согласна с таким решеним суда и считает его незаконным, и намерена оспорить его в апелляционном порядке.

Справка УНИАН. Уголовное дело в отношении П.БАЛОГИ было возбуждено в 2001 году Главным управлением "К" СБУ. В конце прошлого года Генеральная прокуратура Украины возобновила расследование этого дела.