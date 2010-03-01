В Тернопольской области депутат сельсовета нападал на женщин

В Тернопольской области задержали депутата сельского совета, подозреваемого в совершении ограблений.

Как сообщили УНИАН в отделе общественных связей областного управления милиции, 21-летний мужчина нападал в Тернополе в темную время суток на женщин и отбирал сумки. Мобильные, найденные в сумках, он продавал, деньги из бумажников тратил на собственные нужды.

После задержания злоумышленника во время установления его личности оказалось, что он является депутатом одного из сельских советов Зборовского района. В подвале дома, где он жил, стражи порядка обнаружили спрятанные награбленные сумки.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.