В Берлине открывается 57-й международный кинофестиваль
09:18, 08 февраля 2007Общество
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Покажут 100 мировых премьер
Сегодня в Берлине открывается 57-й международный кинофестиваль.
Как передает ИТАР-ТАСС, "Берлинале" начнется показом французской конкурсной ленты "Жизнь в розовом свете", рассказывающей о жизни легендарной певицы Эдит Пиаф. Картина режиссера Оливера ДААНА - одна из 22 фильмов со всего мира, которые будут бороться за главные награды "Берлинале" - Золотого и Серебряных медведей.
За 10 дней фестиваля в рамках различных программ показываются 400 режиссерских работ всех жанров, в том числе 100 мировых премьер.
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