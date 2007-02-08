Сегодня в Берлине открывается 57-й международный кинофестиваль.

Как передает ИТАР-ТАСС, "Берлинале" начнется показом французской конкурсной ленты "Жизнь в розовом свете", рассказывающей о жизни легендарной певицы Эдит Пиаф. Картина режиссера Оливера ДААНА - одна из 22 фильмов со всего мира, которые будут бороться за главные награды "Берлинале" - Золотого и Серебряных медведей.

За 10 дней фестиваля в рамках различных программ показываются 400 режиссерских работ всех жанров, в том числе 100 мировых премьер.