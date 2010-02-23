Ющенко помиловал 62 осужденных

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Указ о помиловании 62 осужденных.

Как сообщает Служба по вопросам помилования, 19 февраля Президент Украины В.ЮЩЕНКО подписал Указ о помиловании 62 осужденных. При этом удовлетворено 176 ходатайств граждан и народных депутатов.

Среди помилованных – 18 женщин и 44 мужчины. Из них – 31 молодого возраста, 3 преклонного, 7 инвалидов, 1 участник войны, 2 пострадавших от последствий аварии на ЧАЭС, 7 многодетных и другие.

С начала текущего года глава государства подписал 2 указа о помиловании 130 человек; из них 74 осужденным основная мера наказания сокращена, 56 осужденных от дальнейшего отбывания основной или дополнительных мер наказания освобождены.