Литва войдет в зону евро в 2014 г.

Литва войдет в зону обращения единой европейской валюты (евро) в 2014 году. Такая цель поставлена в утвержденной правительством новой программе конвергенции, говорится в сообщении Министерства финансов страны.

В программе, в частности, предусмотрено снижение дефицита национального бюджета в 2010 г. до 8,1% ВВП, в 2011-м - до 5,8% ВВП, в 2012-м - до 3% ВВП, а затем, в перспективе, предполагается снизить его до 0,5% ВВП.

Другой важный показатель, учитываемый по Масстрихтским критериям при введении евро, - государственный долг - планируется в динамике: 2010 г. - 36,6% от ВВП, 2011 г. - 39,8% ВВП, 2012 г. - 41% ВВП.