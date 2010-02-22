Налоговики и пограничники изъяли целый склад сахара

В Закарпатье налоговики вместе с пограничниками изъяли из незаконного оборота сахар на полмиллиона гривен.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Закарпатской области.

Как говорится в сообщении, в результате совместных мероприятий, проведенных сотрудниками налоговой милиции и военнослужащими мобильной группы пограничной заставы «Чоп», были получены сведения о незаконном обороте сахара-песка.

«Немедленным реагированием был осуществлен выезд оперативно-следственной группы УНМ ГНА в области и пограничников на складские помещения в пограничном городе Чоп, которые принадлежат одному из совместных предприятий. Во время осмотра было выявлено 45 тысяч 120 кг сахара-песка венгерского и хорватского производства», - сообщили в налоговой милиции.

Налоговики также добавили, что документов, удостоверяющих владельца или происхождение сахара-песка, получить не удалось.

Сотрудники правоохранительных органов составили протокол осмотра места происшествия, сейчас проводятся мероприятия согласно с уголовно-процессуальным законодательством. Товарно-материальные ценности, приблизительная стоимость которых составляет 450 тыс. грн., переданы на ответственное хранение, отметили в управлении.