Новый директор «Сяйва» заявляет, что законно занимает свою должность

Ростислав КОРНИЕНКО, представители которого с прошлой пятницы находятся в помещении книжного магазина “Сяйво” в центре Киева, заявляет, что является законным директором магазину.

Об этом Р.КОРНИЕНКО сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, 19 февраля он вместе с двумя судебными исполнителями и еще с несколькими своими представителями в 16.15 пришел в книжный магазин, “чтобы получить возможность осуществлять действия, связанные с арендой помещения”. “Эти действия позволил мне по закону совершать Хозяйственный суд Киева”, - сказал Р.КОРНИЕНКО, ссылаясь на судебное постановление от 2 декабря 2009 года.

Р.КОРНИЕНКО утверждает, что судебные исполнители ознакомили сотрудников книжного магазина, находящихся на работе, с указанным постановлением, был составлен соответствующий акт, и после этого он приступил “к контролю ситуации в магазине”.

Что касается применения физической силы к сотрудникам магазину, то Р.КОРНИЕНКО сказал, что ничего подобного не видел. Кроме того, он утверждает, что не имеет никакого отношения к тем “молодым людям спортивного телосложения”, которые находятся вне магазину “Сяйво” в последние дни.

“Это противоположная сторона начала очередной штурм и захват магазина”, - сказал Р.КОРНИЕНКО, комментируя столкновения и попытки народных депутатов, в частности Кирилла КУЛИКОВА и других активистов выломать двери в книжный магазин и попасть во внутренние помещения.

По его информации, история, которая связывает его с “Сяйвом”, началась в 2001 году, когда компания “Орфей”, директором которой он был, “осуществила финансовую помощь предприятию ”Сяйво” и получила в обмен за это 50% в составе учредителей компании. Со временем произошла “неприятность” с партнером, которая отразилась на последующих отношениях “Орфея” с “Сяйвом”.

Р.КОРНИЕНКО считает, что Алла ЛАЗУТКИНА, которая сейчас представляется как директор книжного магазина, была назначена на эту должность незаконно, он также заявляет, что она, будучи директором “Сяйва”, проводила “достаточно сомнительную финансовую политику”.

“Я восстановил себя как полноправного держателя 50% акций в компании “Сяйво”, восстановил себя как директора “Сяйва” документально и пришел туда, чтобы просто разобраться в ситуации, которая там происходит. Как учредитель и как директор”, - отметил Р.КОРНИЕНКО.

Он сказал также, что не знает о решении Соломенского райсуда столицы, согласно которому в должности директора “Сияния” остается А.ЛАЗУТКИНА, и поэтому ничего по этому поводу комментировать не может.

В то же время адвокат Р.КОРНИЕНКО, который присутствовал на пресс-конференции, заявил, что решение суда не является основанием для смены руководителя книжного магазина, поскольку на эту должность в обществах с ограниченной ответственностью назначения и освобождения происходят исключительно по решению общего собрания его участников. Юрист также отметил, что законность пребывания Р.КОРНИЕНКО в должности директора подтверждает выдержка из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.

“Все другие постановления, письма и документы, которые может показать противодействующая сторона, является ничем другим, как провокацией”, - заявил адвокат.

На пресс-конференции Р.КОРНИЕНКО также высказал неудовлетворение действиями милиции, которая была на месте события, и считает, что правоохранительные органы должны были действовать активнее в ситуации:

“Им не обязательно разбираться в правоте конфликтующих сторон - это не их задача устанавливать правоту двух сторон в коммерческом конфликте. Им просто нужно навести порядок. Нужно было предупредить какие-либо попытки и возможности в силовых взаимоотношениях”, - заявил Р.КОРНИЕНКО.

“В судебно-правовой, я думаю, мы разберемся каким-то образом. Но самое главное – не разрушить магазин, его помещение и товарные остатки, которые там находятся”, - добавил Р.КОРНИЕНКО, заверив, что со своей стороны намерен сделать все, чтобы этот магазин не был перепрофилирован и остался книжным магазином.

Как сообщал УНИАН, 19 февраля народный депутат Кирилл КУЛИКОВ заявил об очередной попытке захвата книжного магазина "Сяйво" в центре Киева. "Более 100 человек крепкого телосложения проникли внутрь помещения, выбросили на улицу персонал книжного магазина и устанавливают металлические входные двери на месте выломанных. Директора, его заместителя, юриста и продавцов силой вытолкали на улицу", - утверждал К.КУЛИКОВ.

В свою очередь депутат Киевсовета Александр БРИГИНЕЦ сообщил, что люди, захватившие книжный магазин "Сяйво", применяли слезоточивый газ и огнетушители, чтобы не впустить к помещению народных депутатов, прессу, сотрудников магазину, а также активистов - защитников книжного магазина.

Присутствовавшая у магазина милиция бездействовала, утверждали оба депутата.

31 декабря 2009 года в столичной прокуратуре заявили об опротестовании решения Шевченковской райгосадминистрации, которым была завершена незаконная процедура приватизации помещения ООО «Книжный Магазин «Сяйво» по адресу ул. Красноармейская (Большая Васильковская), 6. Протест был вынесен по результатам проверки законности приватизации указанного нежилого помещения, которая была проведена по поручению прокурора Киева Евгения БЛАЖИВСКОГО.

9 февраля 2010 года на заседании парламента вице-спикер Николай ТОМЕНКО заявил о захвате накануне вечером 50 лицами помещения книжного магазина "Сяйво".

Верховная Рада поручила главе Временной следственной комиссии ВР по расследованию фактов злоупотреблений киевской власти К.КУЛИКОВУ и Комитета ВР по вопросам культуры и духовности выяснить ситуацию, сложившуюся вокруг помещения магазина "Сяйво".

Также парламент обратился в Генеральную прокуратуру, Министерство внутренних дел, Службу безопасности Украины относительно ситуации вокруг этого книжного магазина.