СБУ нашла на Павлоградском химзаводе контрабандные детонаторы

Сотрудники Управления СБУ в Днепропетровской области провели обыск в складских и административных помещениях ГП «НПО «Павлоградский химический завод».

Как сообщили УНИАН в пресс-группе УСБУ, «учитывая фактическое препятствие со стороны руководства предприятия проведению следственных действий, с целью недопущения потери доказательств, по санкции прокуратуры Днепропетровской области 15 и 16 февраля с.г. следователями Управления проведен обыск в складских и административных помещениях ГП «НПО «ПХЗ». Для обеспечения безопасности оперативно-следственной группы были задействованы бойцы спецподразделения «Альфа». По результатам обыска выявлены капсюли-детонаторы и документы, подтверждающие факт их перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля».

Согласно информации пресс-группы, обыск проведен в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в мае 2009 года Главным правлением «К» СБУ по факту контрабанды в Украину товаров двойного использования в крупных размерах, стоимостью свыше 1 млн. 300 тыс. грн.

Для дальнейшего расследования уголовное дело передано в Управление СБУ в Днепропетровской области.

Предметом контрабанды оказались капсюли-детонаторы, импортированные Павлоградским химзаводом. В соответствии с предоставленными в таможенные органы документами, они заявлены как товар, который не подлежит государственному экспортному контролю.

В сообщении пресс-группы УСБУ в Днепропетровской области отмечается, что на Павлоградском химзаводе «созданы предпосылки к системным нарушениям требований действующего законодательства, в результате чего стал актуальным вопрос о компетентности и возможности руководства государственного предприятия должным образом исполнять свои должностные обязанности и введении действенного контроля за процессом хранения и утилизации взрывчатых веществ».

Как сообщал УНИАН, на Павлоградском химзаводе хранится 5 тысяч тонн твердого ракетного топлива межконтинентальных баллистических ракет РС–22 и складировано значительное количество взрывчатых веществ, требующих утилизации за счет государственного бюджета.