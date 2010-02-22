Непогода оставила без света 156 населенных пунктов

В Украине в результате неблагоприятных погодных условий, срабатывания автоматики защиты и повреждения линий электропередач в 6 областях произошло отключение 156 населенных пунктов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в частности, без электроснабжения остались в Черкасской - 56 н.п., в Черниговской - 35, Николаевской - 24, Житомирской - 19, в Одесской - 13 и Винницкой - 9.

Подачу электроснабжения восстанавливают бригады облэнерго.