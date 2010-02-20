Сумы наконец получили воду
12:33, 20 февраля 2010Общество
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Из-за аварии произошел выброс в реку Псел около 100 кубометров стоков
В Сумах возобновлено водоснабжение, прекращенное 18 февраля из-за аварии на очистительном коллекторе.
Как передает корреспондент УНИАН, вода в города появилась вчера вечером – после 22.00.
Таким образом, Сумы оставались без водоснабжения около 30 часов.
Как сообщал УНИАН, с 16.00 18 февраля в Сумах было прекращено водоснабжение из-за порыва задвижки на очистительном коллекторе.
Из-за аварии произошел выброс в реку Псел около 100 кубометров стоков.
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