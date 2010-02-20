Сумы наконец получили воду

В Сумах возобновлено водоснабжение, прекращенное 18 февраля из-за аварии на очистительном коллекторе.

Как передает корреспондент УНИАН, вода в города появилась вчера вечером – после 22.00.

Таким образом, Сумы оставались без водоснабжения около 30 часов.

Как сообщал УНИАН, с 16.00 18 февраля в Сумах было прекращено водоснабжение из-за порыва задвижки на очистительном коллекторе.

Из-за аварии произошел выброс в реку Псел около 100 кубометров стоков.