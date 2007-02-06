Блок Тимошенко ищет, кто и почему сжёг 20-томное досье Семёна Могилевича

Народные депутаты от БЮТ направят депутатские обращения в Службу безопасности Украины и Генеральную прокуратуру относительно выяснения обстоятельств в деле о незаконном уничтожении материалов дела Семена Могилевича.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом заявил народный депутат, член фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН.

«Мне и моим коллегам из фракции интересно, кто принимал решение о возбуждении уголовного дела, и кто принимал решение о передаче этих материалов в Генеральную прокуратуру», - сказал он.

В пресс-службе отметили, ссылаясь на газету «Коммерсант-Украина», что Апелляционный суд Киевской области 5 февраля поставил точку в деле о незаконном уничтожении материалов дела С.МОГИЛЕВИЧА. По просьбе Генеральной прокуратуры, которая отозвала апелляционную жалобу, дело было закрыто.

ГПУ объяснила это тем, что уголовное дело об уничтожении досье на С.МОГИЛЕВИЧА, что стало причиной судебного разбирательства, закрыто. Причину закрытия уголовного дела ГПУ не назвала, подчеркнув только, что оно было закрыто еще в декабре 2006 года.

Издание сообщает, что в процессе слушания этого дела представители ГПУ неоднократно не являлись на судебные заседания, а когда являлись – отказывались предоставить материалы дела, мотивируя это тем, что они находятся под грифом «тайно». Таким образом, кроме следователей никто материалов дела так и не увидел.

По словам А.КОЖЕМЯКИНА, «я пока не знаю, по какому пункту статьи Уголовно-процессуального кодекса закрыли это дело, но я считаю, что это будет статья 6 пункт 2 (отсутствие состава преступления), потому что его там и не могло быть».

По мнению депутата, «это было заказное уголовное дело, которое было сфабриковано для того, чтобы дискредитировать меня, а также через меня Александра ТУРЧИНОВА».

А.КОЖЕМЯКИН считает, что «это было сделано перед избирательной кампанией для того, чтобы облить грязью тех людей, которые были уволены из Службы безопасности Украины, и которые пытались работать честно и прозрачно».

А.КОЖЕМЯКИН напомнил, что информация, касающаяся этого дела была обнародована в программе «Свобода слова» 2 февраля 2006 года. «Это была спланированная акция», - сказал он.

«В марте, апреле, мае продолжалась эта грязная истерия со стороны заместителя Генерального прокурора ШОКИНА. Тогда даже было подготовлено Генеральной прокуратурой представление в суд о моем задержании и аресте», - сказал А.КОЖЕМЯКИН.

«Я думаю, что со временем мы расставим все точки над «і», - сказал А.КОЖЕМЯКИН. «И в других заказных делах также», - добавил он.

Как сообщалось, в марте 2006 года ГПУ по факту уничтожения материалов оперативно-розыскного дела о деятельности международного криминального "авторитета" С.МОГИЛЕВИЧА возбудила уголовное дело. В частности, оно было возбуждено по статье "злоупотребление властью или служебным положением сотрудниками правоохранительных органов». Тогда заместитель генпрокурора Виктор ШОКИН заявил, что 20-томное досье С.МОГИЛЕВИЧА, собранное СБУ за 12 лет, было уничтожено 8 сентября 2005 года после отставки председателя СБУ Александра ТУРЧИНОВА по приказу его заместителя Андрея КОЖЕМЯКИНА (члены фракции БЮТ). 30 июня 2006 года Печерский райсуд Киева, рассмотрев жалобу А.ТУРЧИНОВА на незаконные действия ГПУ, отменил постановление о возбуждении уголовного дела по факту уничтожения материалов дела. ГПУ обжаловала его в Апелляционном суде Киевской области. Однако суд вынужден был приостановить производство по делу в связи с необходимостью получения коллегией судей допуска к гостайне.