Тимошенко: БЮТ и Наша Украина подписали документ об объединении

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что БЮТ и "Наша Украина" подписали документ об объединении в "единую оппозицию". Об этом она заявила в программе „Эпицентр” на канале „Студія 1+1”.

По ее словам, она пришла на программу с приятной новостью „о том, что мы действительно объединили оппозицию”.

Отвечая на вопрос: можно ли расценивать ее слова, как официальное заявление о создании оппозиции, она ответила: „Я думаю, да”.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что БЮТ работал над этим очень долго, над тем чтобы эта оппозиция была сильной, чтобы „вона не рвала полномочий, и сегодня вечером это удалось”.

Она подтвердила, что БЮТ ни при каких условиях не будет сотрудничать с Партией регионов.

В начале программы она заметила, что „с таким качеством политики, которое делает правительство Виктора ЯНУКОВИЧА, оппозиций в Украине должен быть как звезд на небе. Отдельных оппозиционных граждан, оппозиционных партий, объединений граждан – потому что каждая достойная партия и каждый гражданин обязаны быть в оппозиции”.

Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что сегодня состоялась её встреча с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, и они достаточно конструктивно обсудили политическую ситуацию. “Мы поняли, что при всех ошибках, которые были допущены и одной, и другой стороной, и вообще в политикуме, собственно, сегодня у нас нет иного пути, чем собирать все демократические силы, объединяться и двигаться вперед”, - сказала она.

Она также заявила, что БЮТ никогда не проголосует за досрочное прекращение полномочий Президента ЮЩЕНКО. “Голосов БЮТ никто не дождется, чтобы разрушать позиции действующего Президента.