Президент берет под личный контроль обеспечение армии

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО берет под личный контроль вопрос ресурсного обеспечения Вооруженных Сил Украины.

Об этом говорится в пресс-релизе пресс-службы главы государства, розданном журналистам сегодня перед началом расширенной коллегии Министерства обороны.

«Позиция Президента заключается в том, что приоритетными задачами оборонной реформы является: обеспечение стабильного и достаточного финансирования ВСУ, превращение оборонного бюджета в источник надлежащего финансирования оборонных нужд в условиях экономического роста страны; обеспечение подготовки высокопрофессионального офицерского корпуса; наращивание боеспособности объединенных сил быстрого реагирования (ОСБР) и начало подъема уровня боеспособности основных сил обороны; повышение взаимосовместимости ВСУ с вооруженными силами других стран мира”, говорится в релизе.

Президент считает, что приоритетными задачами следующего этапа реформы оборонной сферы должно стать постепенное обновление и модернизация вооружения и военной техники, находящихся на вооружении соединений и частей ВСУ, и прежде всего – ОСБР.

Подчеркивается, что нынешнее состояние вооружения и военной техники вызывает особенную обеспокоенность главы государства.

В документе констатируется, что, несмотря на все усилия государства, проблемы социальной защиты военных решаются неудовлетворительно.

Учитывая это, В.ЮЩЕНКО убежден, что до конца первого квартала этого года следует выполнить требование о применении единых принципов в формировании оплаты труда государственных служащих и денежного обеспечения военнослужащих, как это предусмотрено в заключительных положениях государственного бюджета на 2007 год, и разработать в ближайшее время госпрограмму обеспечения жильем военнослужащих с использованием всех возможных согласно законодательству источников финансирования.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Виталий ГАЙДУК, который представлял Президента на расширенной коллегии Министерства обороны, уточняет, что в первую очередь необходимо обновить и модернизировать военную технику и вооружение воинских частей Объединенных сил быстрого реагирования.

Как сообщили УНИАН в управлении пресс-службы Министерства обороны, об этом он сказал, выступая перед участниками расширенного заседания коллегии Минобороны.

Он подчеркнул, что особую обеспокоенность у руководства государства вызывает критическое состояние вооружения и военной техники. “Без принятия соответствующих мер по продлению сроков пригодности основных видов вооружения и военной техники в 2007-2008 годах эксплуатация большинства из них будет осложнена, а то и невозможна”, - сказал В.ГАЙДУК. В первую очередь это касается оперативно-тактических комплексов и ракет к ним в Сухопутных войсках, средств поражения в Воздушных Силах, в том числе практически всех ракет к зенитно-ракетным комплексам.

Еще одной важной задачей является решение проблемы утилизации непригодных боеприпасов и компонентов ракетного топлива.