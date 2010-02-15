В Киеве горел склад Минобороны

В Киеве горел склад Министерства обороны Украины.

Как информировали УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Киеве, сообщение о том, что на территории воинской части Минобороны по адресу: Дегтяревская, 11-Г, (Шевченковский район), произошел пожар, поступило 14 февраля в 16 часов.

Первые пожарные подразделения на месте установили, что горит 500 квадратных метров склада. Общая площадь склада 80х15 метров. Пожару сразу присвоили повышенный ранг и на место были направлены дополнительные силы и средства спасателей. Благодаря действиям спасателей удалось не допустить распространение пламени на всю площадь склада.

В 17.59 пожар был полностью ликвидирован. В его ликвидации принимали участие 70 спасателей на 24 единицах основной и специальной пожарно-спасательной техники.

В результате пожара огнем повреждены старая мебель и обмундирование, а также частично шиферная крыша здания. Пострадавших нет.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Всего в столице за минувшие выходные пожарно-спасательные подразделения осуществили 13 выездов. Во время одного из пожаров погибли три человека.