В школах началась Программа предоления йододефицита

В школах Черниговской области началась реализация Программы преодоления йододефицита.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной экологической организации "Зеленый мир", в 718 школ Черниговской области уже разосланы материалы, которые помогут педагогам рассказать детям о пользе йодированной соли.

В материалах, которые получили школы, есть методические рекомендации для учителей по проведению экологических уроков и конкурса детского рисунка. А также - вопросники, в которых учителей просят дать ответы, как все проводилось, сколько учеников узнало о пользе йодированной соли, сколько - употребляют ее в пищу регулярно.

Также учителя получили и наглядные материалы – плакаты, воблеры, наклейки, открытки. С помощью тест-систем дети смогут проводить опыты - проверить йодированную соль. В рамках Программы преодоления йододефицита в Черниговской области школы проводят уроки, выставки, на уроках химии - опыты.

Программа преодоления йододефицита в Черниговской области продлится до осени. В сентябре победители конкурса будут награждены призами от Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), средства на которые уже внесены в бюджет “Зеленого мира”.