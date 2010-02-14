Янукович: Тимошенко поддержали 45% избирателей

Виктор ЯНУКОВИЧ обещает учитывать интересы украинцев, которые проголосовали за Юлию ТИМОШЕНКО.

Об этом он сказал в интервью российскому «Первому каналу», передает кореспондент УНИАН.

«В обязательном порядке буду учитывать, что Юлию ТИМОШЕНКО поддержало 45% избирателей Украины. И вопрос не в моих личных амбициях, а в том, что сегодня нужно найти возможности и убедить избирателей, которые голосовали, в том числе за ТИМОШЕНКО и за других кандидатов, что нынешняя власть способна улучшить их жизнь, работать эффективно, проводить эффективную внешнюю и внутреннюю политику», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Отвечая на вопрос, возможно ли сохранение Ю.ТИМОШЕНКО на должности премьер-министра, он подчеркнул: «Это нереально».

«Я предложил ТИМОШЕНКО уйти в отставку, думаю, что она это сделает. Лучше бы она сделала это добровольно», - сказал он.

Говоря о возможности создания новой коалиции в Верховной Раде, он сказал: «Если говорить о перспективе, о каком-то объединении - все возможно».

«Сегодня речь не идет о том, что мы в политике хотим искать врагов. Сегодня самый большой враг в Украине - это бедность, безответственность, коррупция. Вот с этими врагами нам нужно бороться», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.