Юристы Черновецкого защитили шефа еще от 2 групп

В Киеве отказано в регистрации еще двум инициативным группам по проведению референдума по отставке мэра столицы Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО и городского совета.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на информацию и.о. заместителя председателя КГГА Владимира ГОЛОВАЧА, во исполнение поручений Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО Управление правового обеспечения секретариата Киевского городского совета осуществило проверку на соответствие требованиям Закона Украины „О всеукраинском и местном референдумах” документов, поданных двумя инициативными группами.

В частности, один пакет документов поступил от инициативной группы собрания граждан Украины – жителей Киева, которое состоялось 21 января этого года.

“Проверкой соответствия поданных Киевскому городскому председателю документов требованиям Закона Украины „О всеукраинском и местном референдумах” установлено, что они не отвечают требованиям Закона на таких основаниях: согласно части 4 статьи 16 данного Закона перед началом собрания проводится регистрация участников собрания, составляется их список с указанием фамилий, имен и отчеств, а также места жительства. Однако, проверив соответствие регистрационного списка участников собрания, установлено несоответствие реестра и списка касательно данных о местожительстве некоторых участников собрания (13 человек), ошибки в персональных данных (10 человек). Учитывая обнаруженные разногласия (в целом 23), количество участников собрания, проведенного 21.01.07, данные о которых отвечают требованиям статьи 16 Закона Украины „О всеукраинском и местном референдумах”, составляет 198 человек, что не отвечает требованию части второй статьи 16 данного Закона”, - сообщает В.ГОЛОВАЧ.

Также, по его информации, проверкой установлено, что из 216 членов инициативной группы 42 человека не подписало обязательств о соблюдении ими законодательства Украины о референдуме, а 36 членов инициативной группы в соответствии со списком не были зарегистрированы как участники собрания. Более того, как видится из реестра, напротив фамилий этих лиц отмечено, что последние не явились на собрание.

Таким образом, по утверждению и.о. заместителя председателя КГГА, поданные Киевскому городскому председателю документы о регистрации инициативной группы по проведению местного референдума, избранной на собрании граждан Украины, состоявшиеся 21.01.07 в городе Киеве, не отвечают требованиям Закона.

Не отвечают также требованиям Закона, по данным В.ГОЛОВАЧА, и документы второй инициативной группы, созданной также 21 января, но на другом собрании граждан, поскольку в них установлено “несоответствие данных о местожительстве (17 человек), ошибки в персональных данных (11 чел.)”. Кроме того, в обязательствах членов инициативной группы обнаружены разногласия между паспортными данными, изложенными в списке членов инициативной группы.

Как сообщал УНИАН, 1 февраля В.ГОЛОВАЧ сообщил, что вследствие несоответствия требованиям действующего законодательства документов, не может быть зарегистрирована инициативная группа по проведению референдума о недоверии городской власти, созданная на собрании граждан 23 декабря 2006 г.

Проверка документов, по его словам, в частности, обнаружила, что регистрационная ведомость содержит исправления - в связи с чем нельзя удостовериться в действительности отраженных в ней сведений.

Инициативная группа, созданная 23 декабря, была сформирована на собрании, которое состоялось при поддержке политической партии «Велика Україна», общественного объединения «Голос громади Києва», общественных организаций «Киев-3000», «Комитет по противодействию коррупции и организованной преступности», объединением депутатов Киева «Рада», «Пора».

На сегодня в Киеве созданы еще 5 инициативных групп по проведению референдума о недоверии Киевскому городскому председателю Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ и Киевскому городскому совету V созыва. В частности, при поддержке БЮТ создана группа, в состав которой вошли 210 человек; при поддержке партии "Реформы и порядок" создана инициативная группа из 216 человек, две инициативные группы - при поддержке партии "Яблуко" (одна – 178 чел., вторая – около 100) и еще одна - 127 киевлян - при поддержке “Нашей Украины”.