Погода на субботу

Завтра в Украине ожидаются сложные погодные условия: снег и мокрый снег, местами с дождем, налипание мокрого снега, гололед, метели, в восточной половине местами сильные, днем на Правобережье и в Крыму сильные осадки.

На дорогах страны, кроме юга, гололедица. Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, в Приазовье местами 25-30 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 1-6° мороза, в восточных областях и на севере Левобережья 8-13°, днем 3° мороза - 2° тепла; в Закарпатье и в южных областях ночью 1° мороза - 4° тепла, днем 1-6° тепла, на юге Одесской области до 10°; в Крыму ночью 2-7° тепла, днем 8-13°.

В Киевской области в субботу ночью ожидается умеренный снег, днем сильный мокрый снег, кое-где с дождем, гололед, усиление ветра 15-20 м/с, метели. На дорогах гололедица. Температура ночью 1-6° мороза, днем 4° мороза - 1° тепла. В Киеве температура ночью 2-4°, днем 0-2° мороза.