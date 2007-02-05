Мэр Киева на своем ”Майбахе” столкнулся с ”Вольво”

Автомобиль «Майбах», который принадлежит мэру Киева Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ столкнулся с «Вольво».

Как сообщает “Комсомольская правда” в Украине” в сегодняшнем номере, в столичной ГАИ подтвердили, что действительно, в прошлую субботу (27 января) было зарегистрировано ДТП с участием «Майбаха» с номером 538-07КА.

Пострадавших в результате ДТП нет. Автомобили получили незначительные повреждения. Материалы происшествия переданы в суд для установления виновного.

По информации «Газеты по-украински», темно-коричневый лимузин мэра попал в ДТП около 15.00, спускаясь по улице Круглоуниверситетской на Бессарабку. Машина столичного председателя выезжала на Крутой спуск позади рынка. В этот момент к «Майбаху» вплотную подъехал серебристый «Вольво», в результате чего автомобили «потерли друг другу бока».

Как отмечает издание, по словам одного из очевидцев происшествия, виноват в ДТП водитель «Вольво» - он должен был пропустить лимузин. «Я видел, как Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ вышел из «Майбаха» (он сидел на пассажирском месте спереди) и сказал водителю «Вольво»: «Откуда ты взялся на мою голову?!», - рассказал свидетель аварии, 34-летний киевлянин Василий ИВАНЧУК. - А потом пересел в джип охраны и уехал».

Гаишники были на месте ДТП через пять минут. Почти час составляли протокол, опрашивали свидетелей и водителей. Оба автомобиля отогнали в сторону, чтобы не мешать проезду…

Три года назад «Майбах» обошелся Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ почти в миллион евро, напоминает издание.