Доллар на межбанке падает

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0680/8,0815, к 12:00 цены упали до 8,0480/8,0580 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2677/0,2682, к 12:00 цены снизились до 0,2668/75.

В России курс доллар-рубль понизился и к 12:00 установился на уровне 30,1340 (-0,0810).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3773/1,3775, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 11,1125/11,1355, к 12:00 цены ушли вниз - 11,0710/11,0835.