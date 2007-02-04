В Антарктиде чилиец обвенчался с русской девушкой (фото)

Первый православный храм в Антарктиде

На российской антарктической станции Беллинсгаузен, в единственном на континенте православном храме Святой Троицы, впервые было совершено таинство венчания. Об этом ИТАР-ТАСС сообщил со ссылкой на начальника станции Олега Сахарова пресс-секретарь Арктического и Антарктического НИИ Росгидромета Сергей Балясников.

По его словам, венчались гражданка России Ангелина Игоревна Жулдыбина и гражданин Чили Эдуардо Алиага Илабака, проходящий военную службу на чилийской антарктической базе. Супруги находятся в гражданском браке уже год, добавил он.

В храме на церемонии венчания присутствовали начальники и сотрудники станции Беллинсгаузен, чилийской базы Фрей и аэродрома Марч.

Храм во имя Святой Живоначальной Троицы - единственная православная церковь, возведенная на самом южном континенте и освященная в феврале 2004 года. Строительство храма в Антарктиде благословил Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Деревянную церковь на 30 прихожан - первую за почти 200-летнюю историю научного освоения шестого континента - установили на пожертвования спонсоров, затем передали в дар Русской православной церкви. В настоящее время храм является патриаршим подворьем Троице-Сергиевой лавры.

"Купол церкви с золоченым православным крестом на высоком холме - первое, что увидишь с теплохода, который доставляет в Антарктиду туристов-экстремалов с Огненной Земли", - отметили в Арктическом и Антарктическом НИИ Росгидромета.

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