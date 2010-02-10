Обращение Ющенко по поводу Черноморского флота - запоздалый шаг

Обращение Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в Конституционный Суд с представлением относительно толкования положений Основного Закона о пребывании иностранных военных баз на территории Украины является правильным и необходимым шагом, но политически запоздалым.

Такое мнение в интервью УНИАН высказал военный эксперт, редактор издания “Флот2017” Дмитрий ТИМЧУК.

“Насколько мне известно, эксперты и советники рекомендовали Президенту В.ЮЩЕНКО поднять этот вопрос еще год назад”, - сказал он.

Эксперт заявил, что сейчас, когда на пост главы государства придет другой политик, может произойти коллизия между его взглядами на курс государственной внешней политики и имеющимися внешнеполитическими приоритетами, которые зафиксированы в соответствующих законах, международных договорах и обязательствах Украины. Например, сказал Д.ТИМЧУК, сейчас существует и выполняется годовая Национальная программа относительно вступления в НАТО, а, в то же время, новый глава государства будет заявлять, что обретение членства в Альянсе не является целью Украины и, соответственно, не будет направлять на это свою политическую волю. Это же касается и вопроса Черноморского флота России.

“В.ЮЩЕНКО пытается зафиксировать на государственном, законодательном уровне однозначно четкую позицию: на территории Украины не допускается размещение иностранных военных баз, а следовательно – после 2017 года Черноморский флот однозначно должен быть выведен из Крыма”, - считает эксперт.

Ведь, объяснил он, имеющиеся противоречия, заложенные в Конституции по этому вопросу, дают основания для разного толкования положений Основного Закона, создают возможность их обойти с помощью определенных юридических моментов и продлить базирование ЧФ России в Украине после 2017 года.

Эксперт отметил, что это правильный, но запоздалый шаг В.ЮЩЕНКО. Ведь, не исключил Д.ТИМЧУК, решение КС по этому вопросу будет принято под воздействием другой политической ситуации, под политический заказ новой власти и в угоду внешнеполитическому курсу новоизбранного Президента.

Как сообщал УНИАН, 9 февраля Президент Украины В.ЮЩЕНКО обратился в Конституционный Суд с конституционным представлением об официальном толковании положений Конституции Украины о пребывании иностранных военных баз на территории государства.