Ющенко увеличил численность членов Академии педагогических наук

Указ размещен на официальном сайте

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО увеличил численность членов Академии педагогических наук Украины Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства. Согласно указу, численность членов Академии педагогических наук Украины будет составлять 63 действительных члена и 92 член-корреспондента. В.ЮЩЕНКО поручил Кабинету министров Украины решить вопросы финансирования Академии педагогических наук Украины, связанные с увеличением численности ее членов.

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