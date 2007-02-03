Социалисты подали законопроект о почасовой оплате труда

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ предлагает изменить систему оплаты труда в Украине в ближайшее время.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом он сказал сегодня на встрече с жителями Таращанского района Киевской области в пгт Тараща.

А.МОРОЗ сообщил, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект о почасовой оплате труда, внесенный им и народным депутатом Украины Иваном БОКИМ.

Согласно законопроекту, почасовую оплату неквалифицированного труда предлагается установить на уровне не менее 10 гривен в час, а квалифицированной – на уровне от 25 гривен и выше.

По мнению А.МОРОЗА, такую модель нужно ввести со следующего года, что позволит изменить систему оплаты труда и избавиться от практики получения денег «в конвертах». По словам А.МОРОЗА, «это будет непростой выбор», но он позволит, в частности, усилить контроль государства за выплатой зарплаты и усилить социальную защиту работников.