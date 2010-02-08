В ЦИК говорят об искусственном затягивании со вводом протоколов

Член Центральной избирательной комиссии Михаил ОХЕНДОВСКИЙ не исключает, что предварительные результаты второго тура выборов Президента появятся только завтра вечером.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам.

По словам члена ЦИК, сейчас продолжается тенденция медленного ввода данных от окружных избирательных комиссий Луганской области и АР Крым. В этих регионах есть ОИК, которые на протяжении последнего часа не ввели в базу данных ни одного протокола. Он еще раз подчеркнул, что этот процесс затягивания ввода протоколов происходит искусственно.

М.ОХЕНДОВСКИЙ также отказался говорить о том, кто побеждает на выборах.

«Пока об этом говорить преждевременно», - сказал он, посоветовав дождаться поступления всех данных, то есть 100% обработанных протоколов.

На данный момент ЦИК обработала 98,09% протоколов.

В соответствии с ними, кандидата на пост Президента Виктор ЯНУКОВИЧ набирает 48,53%, Юлия ТИМОШЕНКО - 45,88%.