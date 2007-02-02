Кабмин и НБУ договорились бороться с отмыванием преступных доходов

Кабинет министров Украины и Национальный банк Украины утвердили план мероприятий на 2007 год по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Текст совместного постановления Кабмина и НБУ №136 от 31 января 2007 года обнародован на сайте правительства.

Документом, в частности, предусматривается, что Государственный комитет финансового мониторинга, Служба безопасности Украины, Министерство иностранных дел должны обеспечить формирование перечня лиц, связанных с террористической деятельностью, и сообщить его субъектам первичного финансового мониторинга.

Кроме того, в феврале т.г. должна быть создана информационно-справочная база данных об утраченных документах, заверяющих личность. Предусматривается предоставление банкам доступа к этой системе.

Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку поручено ежеквартально проводить мониторинг заключенных торговцами ценными бумагами соглашений, сторонами которых являются лица, зарегистрированные в оффшорных зонах, и анализ финансовых операций с ценными бумагами, которые осуществляются субъектами хозяйствования через оффшорные зоны.