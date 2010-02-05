Во Львове бездомные получили возможность проголосовать

Около 300 бездомных Львова могут принимать участие в выборах Президента Украины. В этом им посодействовал Львовский городской Центр учета и ночного пребывания бездомных граждан, который помог им изготовить или восстановить документы.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

«В силу возможностей, мы помогаем бездомным людям восстановить утерянные документы. Процедура выглядит так: мы пытаемся установить точную информацию о лице, обратившемся к нам. Это мы делаем, опрашивая его, а затем для уточнения направляем запросы в разные учреждения для проверки предоставленной лицом информации. Тогда когда уже есть все нужные данные, мы способствуем в восстановлении паспорта или выдаем документ. А уже имея документ человек может воспользоваться своим конституционным правом принимать участие в выборах. Из наших клиентов около 300 человек уже имеют эту возможность», - рассказал УНИАН директор Центра учета и ночного пребывания бездомных граждан во Львове Олег ФЕДОРЕНКО.

Справка УНИАН. Центр учета и ночного пребывания бездомных граждан во Львове ведет первичный учет бездомных граждан и создает информационный банк данных; выдает удостоверение о взятии на учет по форме, утвержденной Минтруда; способствует регистрации преимущественного местонахождения бездомных граждан в соответствии с законодательством; осуществляет меры по выявлению бездомных граждан, в частности путем специализированной службы социального патрулирования; по желанию бездомных предоставляет им информационные, правовые и другие консультационные услуги, а также помощь в восстановлении их документов, имущественных и жилищных прав, способствует трудоустройству.

В отделении ночного пребывания бездомных граждан Центра бездомные могут получить ночлег, санитарно-гигиенические услуги, первую медицинскую помощь и другие услуги.