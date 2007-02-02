Ступка боится ездить верхом, а Боярский готов валяться под забором (фото)

Съемки телесериала «Тарас Бульба» российского режиссера Владимира Бортко станут самый дорогой телепроектом в России: его стоимость составит 25 миллионов долларов. Бортко известен как автор фильмов "Собачье сердце", "Идиот", "Мастер и Маргарита". Сценарий к фильму написал драматург Эдуард Володарский, музыку - Родион Щедрин.

Эпизод съемки фильма ”Тарас Бульба” на острове Хортица

Съемки начались 1 февраля, и будут проходить на «Ленфильме», в Петербурге, а также в Запорожье, Польше, Калининграде и Западной Украине. В том числе декорациями, в которых будут сняты эпизоды ленты, станут уже готовые постройки возводящегося с 2004 года на острове Хортица историко-культурного комплекса "Запорожская Сечь".

Тараса будет играть Богдан Ступка, Андрия - Игорь Петренко, Остапа - Владимир Вдовиченков. На роль польской красавицы приглашена молодая актриса из Польши Вероника Розатти.

Богдан Ступка своего героя видит таким: "Когда Бульба одевает голландский костюм, его не отличить от европейца. К тому же, он полковник, а не простой казак, человек образованный и воспитанный, а значит, и выглядеть должен соответственно". Но подстричься актеру все-таки придется: оставят лишь "оселедець" и 2 миллиметра волос. Ступку такие перемены не пугают, ведь сниматься в исторических картинах ему по душе. "Я очень люблю исторические костюмы. В них мне намного удобнее, чем в современной одежде. Костюм дает необходимую пластику и нужное мышление, на которое иногда очень трудно попасть".

Съемки планируют закончить в 2008 году

К сожалению, до гоголевского героя весом 8 пудов (128 кг) Ступке далеко, однако режиссер Владимир Бортко считает, что полнеть актеру нет смысла – все равно не дотянет до такого веса.

И это не единственная проблема. Как признался сам Богдан Сильвестрович, с психологией Бульбы он еще не сжился. Ступка признался, что совершенно не представляет, как будет играть сцену убийства собственного сына. По сценарию фильма Богдан Сильвестрович не раз появляется в кадре на лошади, хотя он немного и побаивается пробовать себя в роли "джигита" после одного неудачного падения. Однако даже это для настоящего актера – не проблема: "Штука не в том, чтобы уметь ездить, а в том, чтобы сыграть это умение. Конечно, в половине сцен меня заменит дублер, поскольку галоп и скачки для меня уже сложноваты. Все-таки 35 лет – солидный возраст", – как всегда, не может не шутить Ступка.

Украинский художник-постановщик фильма ”Тарас Бульба” Сергей Якутович дает интервью в перерыве между съемками

В съемках «Тараса Бульбы» также примет участие Михаил Боярский, известный нам как Д’артаньян из «Трех мушкетеров». Он сыграет роль доброго казака Мосия Шило. «Если честно, я готов был сняться в любой эпизодической роли в этом фильме, - признается Михаил Боярский. - Там все без исключения образы прекрасные, яркие, насыщенные. Пусть бы даже это был пьяный казак, развалившийся под забором. «Тарас Бульба» - это мое любимое произведение».

При помощи такого приспособления создается эффект дыма во время съемки

Шанс ощутить себя киноактером есть и у «простых смертных». Летом будут снимать бурную жизнь казаков на Сечи, режиссеру понадобится массовка. «Для съемок летних сцен на Сечи, которые будут проходить в начале августа, нужно найти 700 человек. Особенно приветствуем молодых людей с оселедцами», - сказал Бортко.

По материалам Газеты по-киевски, Газеты по-украински, Век, Лента.ру

Фото УНИАН