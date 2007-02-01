УБОП раскрыл схему действий при ожидаемом заказном убийстве

В Луганской области УБОП предупредил заказное убийство. За 2 тысячи долларов тесть хотел лишить жизнь зятя.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, сначала оперативники УБОП УМВС Украины в Луганской области получили информацию о том, что некто по имени Евгений ищет исполнителей для убийства. Дальнейшая проверка показала: гражданин К. (1939 г.р.) хочет избавиться от своего зятя - частного предпринимателя Б. (1969 г.р.) “Услуги” по устранению родственника он оценил в 2 тысячи долларов. Будущих исполнителей преступления заказчик отыскал среди местного криминалитета и даже успел передать задаток в размере тысячи гривен.

Оперативники УБОП пригласили на беседу потенциальную жертву и предложили схему предупреждения убийства и разоблачения злоумышленников. Б. согласился и пообещал ничего не рассказывать жене и дочери, чтобы не было утечки информации.

Согласно плану спецоперации, Б. надежно спрятали, его мобильный телефон выключили, а автомобиль „Мерседес” вывезли в предместье Луганска. Предварительно в салоне автомобиля сымитировали следы борьбы и крови. Потом по “02” вызвали милицию. Вместе с дежурной группой райотдела на место “преступления” приехала и жена Б., которая обратилась в милицию с официальным заявлением об исчезновении мужа.

Параллельно с этим тестю передали фотографии „окровавленного” зятя вроде бы с проломленным черепом. Получив эти снимки и техпаспорт на автомобиль, заказчик передал “киллерам” остальные деньги, после чего был задержан работниками УБОП и признался в содеянном.

По данному факту прокуратура Артемовского района Луганской области возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжелое телесное повреждение), и направила его согласно подследственности в органы милиции.

Решается вопрос о переквалификации статьи на умышленное убийство, а главный фигурант дела находится в больнице с инфарктом.