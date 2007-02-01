За добычу газа в Сибири Россия потребует гарантированный контроль над ГТС

Возможным условием доступа Украины к добыче углеродов в России может стать доминирующая доля последней в газотранспортном консорциуме. Так прокомментировал УНИАН информацию о совместных планах России и Украины по добыче и транспортировке углеводородовов аналитик инвестиционной компании Concorde Capital Владимир НЕСТЕРЕНКО.

Аналитик отметил, что российскую сторону в отношениях с Украиной всегда беспокоил вопрос контролируемости транзита газа. «Поэтому вполне логично предположить, что ценой доступа Украины к разработке российских месторождений может стать создание газотранспортного консорциума на условиях, дающих Газпрому уверенность в будущих объемах и цене транспортировки», - сказал В.НЕСТЕРЕНКО.

Аналитик отметил, что оговариваемый формат сотрудничества между двумя странами, предусматривающий доступ Украины к российским месторождением мог бы оказаться компромиссным для обоих государств, поскольку позволил бы Украине уменьшить объемы импортируемого газа, а России - снизить риски связанные с транспортировкой газа. В.НЕСТЕРЕНКО также предположил, что Газпром не пойдет на предлагаемые условия, поскольку пока не имеет лишнего ресурса газа, который мог бы обменять на долю в консорциуме. На сегодня более реальным вариантом, по мнению аналитика, является участие Газпрома в консорциуме в обмен на заключение долгосрочного контракта на поставку среднеазиатского газа в Украину в зараннее оговоренном объеме и по приемлемой для Украины цене.

Как сообщал УНИАН, Президент России Владимир ПУТИН заявил сегодня, что Украина намерена предложить вернуться к идее создания газотранспортного консорциума путем обмена доли в украинских газопроводах, по которым российский газ экспортируется в Европу, на доступ к добыче газа в России.

22 января 2007 г. министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО сказал, что создание международного газотранспортного консорциума (ГТК) возможно в среднесрочной перспективе.

Справка УНИАН. Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины создан в соответствии с договоренностями, зафиксированными в заявлении президентов России и Украины о стратегическом сотрудничестве в газовой сфере от 9 июня 2002 года, а также межправительственным соглашением от 7 октября 2002 года. Учредительные документы о создании ООО «Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины» при участии ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» были подписаны 29 октября 2002 года.