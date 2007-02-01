Путин сдал Януковича и Бойко с их революционными идеями

Президент России Владимир ПУТИН заявляет, что Украина намерена предложить вернуться к идее создания газотранспортного консорциума путем обмена доли в украинских газопроводах, по которым российский газ экспортируется в Европу, на доступ к добыче газа в России, сообщает Reuters.

"Речь идет об объединении активов, и наши украинские партнеры хотели бы не только создать газотранспортный консорциум, но хотели бы иметь возможность войти в добычные активы на территории РФ", - сказал В.ПУТИН сегодня на брифинге.

По словам российского Президента, в настоящее время власти Украины и эксперты в России готовят новые предложения, и он планирует обсудить их в ближайшее время с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и правительством Виктора ЯНУКОВИЧА.

"Не хочу вас интриговать, но предложения, как это часто бывает, носят революционный характер. Нам нужно подумать. Но интерес есть", - сказал В.ПУТИН, добавив, что основной вопрос - сколько добычи хочет Украина в России и что она предлагает взамен.

Он добавил, что договариваться в итоге будет "Газпром" "на корпоративном уровне", и дистанцировал Кремль от возможного согласия или отказа.

Как сообщал УНИАН, 22 января 2007 г. в ходе «горячей» телефонной линии в Кабмине министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО сказал, что создание международного газотранспортного консорциума (ГТК) возможно в среднесрочной перспективе.

«Я думаю, что в краткосрочной перспективе у него (ГТК - УНИАН) будущего нет, в среднесрочной - через три года - да», - сказал министр.

При этом он отметил, что Украина продолжает диалог с российской стороной о сотрудничестве в проекте.

«У них свое видение по консорциуму, у нас - свое. Периодически возникают вопросы», - отметил Ю. БОЙКО.

Справка УНИАН. Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины создан в соответствии с договоренностями, зафиксированными в заявлении президентов России и Украины о стратегическом сотрудничестве в газовой сфере от 9 июня 2002 года, а также межправительственным соглашением от 7 октября 2002 года. Учредительные документы о создании ООО «Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины» при участии ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» были подписаны 29 октября 2002 года.