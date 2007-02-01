ЗИЛ врезался в маршрутку: есть пострадавшие

В результате двух дорожно-транспортных происшествий сегодня в Днепропетровске были травмированы 9 человек, среди которых 9-месячный ребенок.

Об этом УНИАН сообщили в областном управлении ГАИ.

В 10.00 на Донецком шоссе Днепропетровска грузовой автомобиль „ЗИЛ” столкнулся с маршрутным такси, в результате чего госпитализированы водитель маршрутки и три пассажира.

Около 12.00 на Заводской набережной маршрутное такси выехало на встречную полосу и столкнулось с автомобилем „ВАЗ-2108”. Водитель и пассажиры легкового авто, в том числе 9-месячный ребенок, госпитализированы.

В Днепропетровске сегодня сложные погодные условия – мокрый снег и сильный ветер.