Хит-парад самых желанных женщин - 2007 (фото)

Певица и актриса Бейонс Ноулс названа "самой желанной женщиной" 2007 года по версии читателей онлайнового мужского журнала AskMen.com. Годом раньше Бейонс занимала только 50-е место.

Бейонс Ноулс, фото Рейтерс

По мнению обозревателя Reuters, взлету 26-летней певицы, в прошлом вокалистки группы Destiny`s Child, помогла роль в картине "Девушки мечты" ("Dreamgirls"), за которую Бейонс получила номинацию на "Золотой глобус".

Кадр из фильма ”Dreamgirls”, фото AP

Вторую строчку рейтинга заняла Скарлетт Йоханссон, третью - Джессика Альба, в 2006 году возглавлявшая хит-парад AskMen.

Скарлетт Йоханссон, фото с сайта askmen.com

Джессика Альба, фото с сайта askmen.com

Большинство посетителей AskMen - мужчины от 18 до 34 лет. Сайт журнала собрал 8,5 миллионов ответов на вопрос, кто является "самой желанной женщиной года". AskMen составляет такие рейтинги с 2001 года.

Лента.ру