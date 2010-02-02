Горсовет Ялты просит отменить указ о присвоении Бандере звания Героя

Городской совет Ялты просит Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО отменить указ о присвоении проводнику Организации украинских националистов Степану Бандере звания Героя Украины.

«Чрезмерная героизация действий бывших лидеров движения ОУН-УПА является оскорблением и надругательством над памятью тех поколений, которые положили свои жизни в непримиримой борьбе с фашистской Германией в годы Великой Отечественной войны, кто погиб от рук националистического подполья в мирное время», - говорится в заявлении, текст которого принят на внеочередной сессии горсовета и передан УНИАН пресс-службой мэрии.

Ялтинские депутаты считают, что указ В.ЮЩЕНКО еще больше раскалывает украинское общество.

«Мы против переписывания истории и заявляем, что присвоение звания Героя Украины Степану Бандере в День Соборности (объединения) Украины не содействует ее объединению. Обращаемся к Вам, как к главе государства, и настаиваем на отмене указа «О присвоении С.Бандере звания Герой Украины», - заявили в горсовете Ялты.

Как сообщал УНИАН, 22 января, выступая с речью по случаю Дня Соборности, Президент заявил о присвоении С.Бандере звания Героя Украины. Награду из рук главы государства получил внук проводника ОУН. По словам В.ЮЩЕНКО, С.Бандера боролся за независимую страну.