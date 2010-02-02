В Ровно и Луцке отмечают 66-летия освобождения от фашистов

Сегодня в Ровно прошли торжественные мероприятия по случаю 66-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Как передает корреспондент УНИАН, представители местной власти, общественности и ветераны Второй мировой войны возложили венки и цветы к военному мемориалу на Дубенском кладбище. Здесь же прошел митинг.

Как сообщила журналистам заместитель городского председателя Ровно Галина КУЛЬЧИНСКАЯ, в городе проживает всего 9 бывших советских воинов-освободителей. Еще три года назад их было свыше 30. Каждому из этих ветеранов были вручены продуктовые наборы, а также выплачена одноразовая помощь в 200 грн.

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В Луцке сегодня отмечают 66-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Как передает корреспондент УНИАН, по этому случаю на Мемориале славы состоялся торжественный митинг-реквием и панихида по погибшим. В торжествах приняли участие руководители города и области, духовенство, представители ветеранских организаций, учащаяся и студенческая молодежь.

Панихиду по погибшим воинам отслужили священники Украинской православной церкви (Киевского патриархата). Присутствующие почтили память погибших минутой молчания и возложением цветов к Вечному огню.

Во время митинга городской председатель Луцка Богдан ШИБА напомнил, что на Мемориале славы похоронены 1800 солдат и офицеров, которые погибли при освобождении города. Он также отметил, что мир, который завоевали ветераны, является самым дорогим наследием для нынешних поколений.