Янукович намерен пересмотреть контракт с Газпромом

Кандидат в Президенты Украины, лидер Партии регионов Виктор Янукович намерен пересмотреть газовый контракт с Газпромом.

"Я полностью хотел бы его изменить и вернуться к контракту 2004 года, когда газ был на Украине по $49, но я понимаю, что это нереально. Я хотел бы, чтобы газ на Украине стоил хотя бы столько, сколько в Белоруссии. Поэтому мы будем стремиться, чтобы цена на газ для Украины была справедливой", - сказал он в интервью Reuters.

Белоруссия в обмен на дешевый газ согласилась создать союзное государство с Россией, плотно сотрудничает с ней в оборонной сфере и договорилась продать Москве половину газопроводов, по которым российский газ идет в Европу, замечает западное агентство. Передача украинских газопроводов иностранцам запрещена законом, из-за чего инициированный еще при прежнем президенте Леониде Кучме проект газотранспортного консорциума был заморожен.

При пересмотре газового контракта Янукович готов реанимировать его и разделить с Россией и Европой управление газотранспортной системой, по которой в Европу поставляется около 80 процентов российского газового экспорта.

"Мы предложим Европе и России вопрос создания консорциума, который бы дал возможность увеличить объемы прокачки газа Украине где-то до 200 миллиардов кубометров. Мы готовы вернуться к идее 2004 года", - сказал Янукович, добавив, что как и прежде, "речь не идет о продаже" трубопроводов.

Лидер оппозиции также готов предложить России помощь в строительстве газопроводов Южный и Северный поток, несмотря на то, что пуск этих альтернативных украинскому маршрутов существенно снизит прокачку газа по Украине, замечает Reuters.